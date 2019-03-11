Перемир’я 8-го березня тривало менше доби – бойовики випустили 82-мм міни

Напружена ситуація на околицях Донецька. Тут і дня не протривало перемир’я, оголошене 8 березня.

Сьогодні бойовики вже побажали бійцям королівської бригади доброго ранку, жартує Ольга. На сусідні позиції прилетіло кілька мін калібру 82 мм.

Ворог б’є прицільно. Так не можуть працювати шахтарі і трактористи, так звані ополченці і добровольці, як їх називає російська пропаганда.

Тут потрібно постійно бути напоготові. Адже ворог чатує весь час. Найменший необачний рух може стати фатальним.

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Зміна графіка дезорієнтує російських окупантів. Однак ті намагаються щоглибше зариватися у землю, будувати там справжні бункери.

Чергове так зване перемир’я протрималося менше доби. Увечері 8-го березня російські окупанти вже почали стріляти.

На питання про втому ті, хто воюють вже багато років, кажуть, що не втомилися. Бо захищають дім і рідних, бо хочуть відзначити перемогу не вдома, а на відновленому українському кордоні.

До слова, на Харківщині перепоховали солдата, який 5 років вважався зниклим безвісти.

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