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Факти / Відео / Україна

Перемир’я використовують з користю: як бійці ООС запускають Лелека-100 на Донбасі

Наші армійці на Донбасі противнику на провокації не відповідають. Час перемир’я використовують з користю. Щоб не втрачати пильності регулярно проводять різноманітні навчання.

– Квадрокоптери мають невелику дальність польоту, а Лелека-100 залітає набагато глибше і збирає досить багато інформації за рахунок того, що є камера, яка приближує, а також нічна. Ми можемо працювати як вдень, так і вночі, – коментує Сергій, військовослужбовець ЗСУ.

Лелека – вітчизняна “пташка”, за допомогою якої наші бійці розвідували ситуацію в окупантів. Зараз під час перемир’я робота безпілотників заборонена. Та, аби не втрачати навичок, армійці здійснюють тренувальні запуски на дозволених територіях.

Один день з військовослужбовцями

Українські артилеристи служать у зоні проведення бойових дій. Вони знаходяться за 30 км від лінії зіткнення, адже дотримуються домовленості 2015 року.

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