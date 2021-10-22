Переповнені лікарні і черги на щеплення – Одеса п’ятий день в червоній зоні

Обмеження, що пов’язані з перебуванням в червоній зоні епідемічної безпеки, тривають в Одесі вже п’ятий день. За цей час хворих не поменшало. Лікарні міста переповнені, ліжок не вистачає. Медики кажуть, що пік Covid-19 ще попереду.

Характерна ознака цих днів – величезні черги по центрів вакцинації. Адже, приміром, щоб дібратися до роботи громадським транспортом, треба мати або Covid-сертифікат, або негативний ПЛР-тест. Це стало стимулом для багатьох одеситів. Аби зробити ін’єкцію, люди вистоюють в щільному натовпі декілька годин.

В зв’язку з цим в місті збільшили кількість пунктів щеплення. Лише за середу в Одесі вакцинувалися майже 11 тис. людей.

– Ми відкрили всі масові вакцинації, які працювали тільки у вихідні дні. Тепер вони доступні і в будні, щоб людям було зручніше, – розповів в.о. директора Департаменту охорони здоров’я Одеської міськради Левон Нікогосян.

За його словами, практично 99% пацієнтів, що надходять до інфекційних відділень, невакциновані.

В торгові центри, кінотеатри та заклади харчування пускають теж лише відвідувачів з Covid-сертифікатом чи негативним ПЛР-тестом. За дотриманням обмежень стежать правоохоронці. Вони виявляють підробні сертифікати та довідки. Попереджують: закон карає не лише тих, хто виготовляє фальшивки, а й тих, хто ними користується.

– Поліцейські Одещини розпочали дев’ять кримінальних проваджень за фактами підробки документів, пов’язаних з Covid-19. Три з них через підробку результатів ПЛР-тестів та шість – сертифікатів про вакцинацію, – звітує речниця ГУ НП В Одеській області Любов Гордієвська.

На початку тижня дніпровська компанія, яка постачала медичний кисень до одеських лікарень, зупинила своє виробництво. За домовленістю, вона мала забезпечувати місто киснем до кінця листопада. Це може стати великою проблемою, кажуть медики.

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Не вистачає в регіоні й ліжко-місць, лікарні заповнені на 80%. Хворих на коронавірус одеситів госпіталізують в найближчі до обласного центру райони – людей везуть до Біляєвської, Роздільнянської та Чорноморської лікарень. Медики твердять, що пік захворюваності в регіоні, скоріш за все, ще не настав.

Фото: Depositphotos

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