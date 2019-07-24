Перерахунок голосів на окрузі №50 у Покровську триває: біля будівлі намети і шини

Триває напруга на Покровській ОВК №50 на Донеччині. Біля будівлі виборчкому намети і шини.

Напередодні спецзагін поліції прибув туди гелікоптером, 24 липня правоохоронці провели ротацію і продовжують пильнувати за порядком. Комісія досі не розглядала скарги про фальсифікацію, натомість пішла на технічну перерву.

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З 22 липня у Покровську тривають протести, адже спостерігачі виявили розбіжності у протоколах. Боротьба точиться між кандидатом від Опозиційного блоку та самовисуванцем. Причому ЦВК уже оприлюднила переможця на окрузі, але протоколи з мокрими печатками ще не надійшли.

Нагадаємо, на Закарпатті окружна виборча комісія №69, яка знаходиться у Мукачеві, перерахує голоси по одномандатному виборчому округу на усіх 133 дільницях.

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