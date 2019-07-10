Переселенці у Харкові можуть залишитись без житла – причини

Вже восени три сотні переселенців з тимчасово окупованих Луганської та Донецької областей можуть опинитися на вулиці. Літніх людей розселять по будинках-інтернатах, решта – має сама знайти собі житло.

Міська влада, кажуть, їх попередила – містечко, побудоване за благодійні кошти німецького уряду, транзитний термін експлуатації відслужила ще два роки тому, жити в ньому нині небезпечно. Ще трохи і конструкція може просто рухнути – каже директор містечка.

Та в містечку, де 90% пільговики і тільки дітей з багатодітних родин в ньому більше сотні – паніка, люди кажуть, йти їм нікуди, орендувати, а тим паче, придбати житло собі не можуть, то ж з острахом чекають зими.

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За роки експлуатації було кілька пожеж, дах протікає, крани не працюють, вийшли з ладу більшість бойлерів і пральних машинок. На ремонт в міста немає коштів, тому до зими люди повинні містечко звільнити. Кажуть переселенцям пропонували старенькі хати в області – та ніхто не захотів.

В міськраді категоричні – модульне містечко непридатне для проживання. Найбіднішим пропонують соціальне житло – та в гуртожиток чи будинки-інтернати люди переїжджати не хочуть.

Без дозвільних документів пожежних і санепідслужби містечко працювати не буде, кажуть в мерії, вирішувати питання треба до холодів. Люди ж кажуть – готові самі все ремонтувати і готують звернення до президента.

До слова, як в Україні “роздають” квартири переселенцям і чому в Грузії інакше.

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