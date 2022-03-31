Перетин польського кордону: хто і як може зараз виїхати з України і які документи потрібні

Привіт, я Аліна. Я журналістка Вікон. І останні два тижні я у Польщі. Сюди евакуювалася після того, як під Києвом, де ми жили з рідними перші тижні, стало небезпечно. Тож тепер звідси вестиму на цьому каналі свій невеличкий, але, сподіваюсь, корисний блог.

Тож з самого початку. Перетин кордону: хто і як може виїхати зараз з України і які документи потрібно?

Насамперед – хто?

Без проблем перетнути кордон зараз можуть діти, жінки, люди з інвалідністю та їхні опікуни. А ще українки та українці кому за 60-т – пенсіонери.

Що ж до чоловіків призовного віку. Випустити за кордон можуть лише:

якщо у чоловіка є троє неповнолітніх дітей або він один виховує дитину віком до 18 років;

якщо у чоловіка є дитина з інвалідністю;

або він є усиновителем чи опікуном;

якщо його близькі родичі загинули або зникли безвісти на території Донецької чи Луганської областей під час проведення АТО.

якщо у чоловіка є відповідний документ військово-лікарської комісії, який підтверджує його непридатність до військової служби, або посвідчення про відстрочку від призову з повідомленням про зарахування на спеціальний військовий облік.

До слова, інформація щодо чоловіків призовного віку, які мають право виїхати за кордон, змінювалася уже кілька разів від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Тож якщо все ж надумаєте евакуйовуватися, перевірте останні зміни на сайті Держприкордонслужби.

Далі – як?

Перетнути кордон можна трьома способами.

На власному авто. Так їхала і я. Це було дуже довго, лише у черзі до пункту пропуску Рава-Руська (це один із найзавантаженіших українсько-польських КПП) довелося тягнутися 14 годин.

І знаю випадки, коли люди кілька діб так стояли у чергах. Тож не повторюйте наших помилок і завчасно перегляньте, наскільки велика черга на пропускному пункті, який ви обрали. Для цього є досить зручна мапа.

Перетнути кордон можна і пішки, насправді так буде набагато швидше, якщо ви не прив’язані до авта. Чимало чоловіків так привозили жінок із дітьми до українського кордону, а далі вони йшли вже самі.

Якщо піших людей збирається багато, українські прикордонники збирають їх у групи і, перевіривши документи, організовано проводять через українсько-польський кордон.

На пунктах пропуску працює багато волонтерів, які допоможуть вам і з сумками, і з подальшими кроками після перетину кордону.

Залізниця! Ще один варіант перетнути кордон, і з точки зору логістики – це, певно, найзручніший варіант, адже сівши, до прикладу, в Києві, ви вийдете уже в Варшаві. Тобто вам не треба думати, як доїхати до кордону, як із сумками потім шукати автобус із кордону тощо. Напрямків є чимало.

Укрзалізниця зробила досить зручний сайт про пасажирські перевезення під час війни. Там можна знайти як міжнародні, так і внутрішні евакуаційні рейси на Захід, їхній розклад та деталі про документи та вартість квитків.

Так, міжнародні маршрути можуть бути платними. Точніше, у вас є можливість придбати квиток на евакуаційний потяг, і тоді матимете пріоритет у посадці, а вже після того як люди з квитками займуть місця, до вагонів пускають дітей, жінок та літніх людей. Тож налаштовуйтеся, що після цієї поїздки друзів у вас стане більше, адже людей у потяги сідає багато.

Що стосується документів

– В”їхати до країн ЄС можна як із закордонним, так із внутрішнім паспортом України. І навіть якщо їх немає (втратили, загубили), вас все одно повинні пропустити, якщо ви маєте ксерокопію чи фото документів. Однак такі ситуації вирішуються в індивідуальному порядку, і будьте готові до ретельної перевірки. Прикордонники муситимуть знайти інформацію про вас у базах даних.

Виїхати можна із простроченим паспортом. Але термін його дії треба буде продовжити, звернувшись до посольства або консульської установи України за кордоном.

Діти

Трохи поточню щодо в’їзду неповнолітніх: дітей віком до 16 років може супроводжувати один із батьків, бабуся чи дідусь, повнолітній брат, сестра, мачуха, вітчим або інша особа, уповноважена одним з батьків.

З собою треба мати документи, що підтверджують сімейні зв’язки того, хто супроводжує дитину (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб тощо). Якщо ж неповнолітня перетинає кордон з кимось, кого я вище не згадала, знадобиться нотаріально посвідчена згода одного з батьків на виїзд дитини за кордон.

Більше деталей щодо перетину кордону з європейськими країнами ви можете знайти на сайті, який створив Європейський Союз спеціально для українських біженців.

Тварини

Тут просто крик душі – не забувайте, будь-ласка, за своїх пухнастих друзів. Їх теж радо пускають зараз через кордон, і навіть особливих вимог немає. Щеплення, якщо треба – зроблять, огляд чи карантин організують.

Моїй Булочці й геть пощастило, на кордоні навіть не запитали її паспорт, хоч він у неї є. Тож перетин кордону для неї пройшов більш-менш спокійно.

Машини

Якщо їдете на власному авто, звісно, всі документи на транспорт мають бути у вас. І важливо! Так звана зелена картка страхування вам не потрібна, якщо авто на українських номерах. Якщо реєстрація іноземна – страхування треба. Оформити його можна прямо на пункті пропуску країни ЄС. У Польщі це коштує близько 150 грн на місяць.

Є один крутий сайт, де зібрали актуальні правила перетину кордону та умови в’їзду в усі країни, в яких приймають біженців з України. Там і контакти, і все-все, що може бути корисним.

Візіт Юкрейн, сенк ю вері мач.

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