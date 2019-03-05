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Переваги та недоліки медичної реформи у селі: думки лікарів та пацієнтів

Медична реформа першої ланки дає результати і 30 тис. гривень зарплати – не фантастика, а вже буденна реальність.

Про високі заробітки розповідають не лише міські лікарі, а й ті, що працюють у сільській місцевості. Щоправда не всім щастить. Досі є лікарі, які не мають і 4 тис. на місяць – не змогли набрати потрібної кількості пацієнтів.

Та серед пацієнтів до реформи є питання. Зокрема люди жаліються, що подекуди до лікаря треба десятки кілометрів їхати. І раніше, кажуть, могли йти до спеціалізованого лікаря – окуліста чи хірурга напряму – тепер лише через сімейного.

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Сімейні лікарі пояснюють – йти за направленням краще – бо він дасть розуміння пацієнту до кого варто звернутися і буде в курсі вашої історії хвороби.

Втім, щодалі від великих міст, то задоволених пацієнтів менше. У селі Кулібабинці, на Вінничині, аби дістатись сімейного лікаря, з яким підписали декларацію, потрібно подолати щонайменше 30 кілометрів.

Більшість медиків вважають – головне не зупинятися і продовжувати реформи. На черзі має бути вдосконалення першої ланки реформ і запровадження другої – спеціалізованої допомоги і введення електронної картки пацієнта.  Записатися до сімейного лікаря час є до 1 липня. Хто цього не зробить, буде змушений платити за всі обстеження з власної кишені.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як працює медреформа у Вінниці.

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