Переведення годинника на зимовий час: в чому користь і шкода

Вже цими вихідними – у ніч із суботи на неділю – ми переходимо на зимовий час. О 4 ранку стрілки годинників по всій країні переведуть на годину назад.

Можливість поспати на годину довше, ефективнішого використання світлового дня, економія електроенергії – у цього рішення нібито є багато плюсів.

Однак період зміни часу медики вважають негативним для здоров’я. Дослідження довели – в перші дні після переходу на зимовий час зростає кількість інфарктів, самогубств та аварій на дорогах. У період адаптації фахівці радять уникати стресів та відповідальних справ. Поживно харчуватися – особливо зранку, гуляти на свіжому повітрі і головне – добре спати.

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Переводити годинники задля економії вугілля вирішили в Англії понад століття тому. Тепер таких країн – більше сотні, серед них – і ми. Та чи доцільно це нині – експерти сперечаються. Припинити переводити стрілки годинників хочуть і в ЄС. У вересні Єврокомісія офіційно запропонувала встановити, що останній перехід на літній час відбудеться навесні наступного року. Кожна країна сама вирішить, за яким часом жити далі – зимовим чи літнім. В Україні ж, хоч і не раз порушували це питання, рішучих кроків поки – не було.

До слова, Факти ICTV повідомляли, що ЄС скасує перехід на літній і зимовий час.

Опубліковано Жовтень, 27 в 12:00



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