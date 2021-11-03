Перевезення тварин у метро: що не так з правилами і як вчинили за кордоном

Власників з тваринами до столичного метро не пускають. За правилами Київського метрополітену, скористатися послугами можна тільки із невеличкими котиками та песиками — і перевозити їх дозволено виключно у спеціальних контейнерах або клітках. Дорога відкрита лише для собак-поводирів, але за наявності спеціального сертифіката. Що не так з цими правилами — дізнавалися Вікна СТБ.

Жителя Києва Володимира не пускають у метро разом з його псом. Контролерка, попри те, що собака на повідку та ще й у наплічнику – у підземку не пропускає. Каже – перевезення тварин у метро можливе лише у спеціальних контейнерах чи клітках.

Пані Олена, власниця двокілограмового йоркширського тер’єра, також неприємно здивована правилами.

– Є спеціальні сумки, якими користуються в усьому світі. І я маю купувати клітку? Я повинна знущатися з власного улюбленця? – обурюється Олена.

У метрополітені запевняють: усі обмеження заради безпеки пасажирів і самих тварин.

– Були випадки нещодавно, коли ми кілька ночей шукали в тунелі кота, який втік від волонтерки. Були так само випадки з собаками, – згадує заступниця начальника метрополітену Макогон Наталія.

Для порівняння настав час оцінити перевезення тварин у метро Барселони. Для цього достатньо одягнути на чотирилапого улюбленця лише намордник та повідець.

Житель Іспанії Кальмер запевняє — зауваження тут можуть зробити хіба що пасажири. Контролерів на вході немає. Але у Києві таких працівників аж 344.

Контролери насамперед перевіряють пільговиків, тож відмовитися від їхніх послуг поки не можуть, адже чимало людей досі проходять за паперовим посвідченням. Та й пасажирів із тваринами відстежують.

Це при тому, що у більшості європейських міст з чотирилапими друзями їздять не лише у метро, а й ходять у ресторани чи магазини. До того ж собачки без намордників – бо відповідальність на власнику.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.