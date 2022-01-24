Перевірка на магнетизм: як харківські вчені випробовували супутник Січ-2-30

Український супутник Січ-2-30, який запустила в космос компанія SpaceX Ілона Маска, випробувала команда харківських учених. Від точності отриманих ними даних залежало чи зафіксується супутник на орбіті та чи зможе коректно збирати і передавати інформацію.

Це фахівці інституту технічних проблем магнетизму Академії наук України – так він називався до нещодавньої реорганізації. А десятки років тому був секретним.

У Харкові і досі зберігся єдиний на всю країну дослідний майданчик для вимірювання магнітного поля. Як на ньому проводили досліди стратегічно важливого об’єкта і які подальші космічні плани – далі в матеріалі.

На дослідному майданчику температура повітря +7. Його навмисно не опалюють заради економії – останніми роками досліди тут проводять нечасто.

Рейками ледь пересувається візок, на ньому – магніт. Саме так на майданчику з нульовим магнітним полем харківські вчені проводять досліди. Так випробовували й український супутник Січ-2-30.

Саме приміщення побудували близько 50 років тому без жодної залізної деталі: дерев’яні перекриття, шифер, навіть цвяхи використовувались з латуні. Все для того, щоб ніщо не створювало магнітного поля.

Майданчик унікальний для України. У світі таких небагато. Один, приміром, у космічної агенції NASA.

Тільки тут можна було перевірити на магнетизм супутник Січ-2-30. Якби в дослідах була неточніть – космічний апарат не зафіксувався б на орбіті й не зміг робити точних знімків.

Об’єкт стратегічний, моніторитиме не тільки використання лісів, земель, допомагатиме в ліквідації стихій, а й передаватиме на Землю інформацію про розташування й переміщення ворожих військ.

Відповідальність неймовірна – від точності дослідів учених залежить, скільки супутник пропрацює в космосі. А що запускала компанія SpaceX Ілона Маска, то відповідальність подвійна, кажуть науковці.

– Це дорого, але, напевно, більше гарантій, що його буде запущено. На жаль, Україна не має свого пускового майданчика, це ж величезні вкладення треба, щоб створити космодром. Головне – в Україні це складно зробити географічно, – сказав заступник начальника відділу магнетизму технічних об’єктів Інституту проблем машинобудування ім. Підгорного Сергій Петров.

На цій установці проводили досліди кількох українських супутників. Останній – Січ-2. Його запустили в космос понад 10 років тому з російського космодрому. За рік він зламався через неякісні деталі російського виробництва.

У нинішньому супутнику Січ-2-30 розробники КБ Південне змогли замінити всі російські комплектуючі. І передали для випробування в Харків.

У супутника магнітна система управління, яка залежить від магнітного поля Землі. Вони вираховували магнітний момент, який забезпечить належну роботу об’єкта. За це отримали 1 млн грн – шалені гроші для інституту магнетизму. Хоча після нещодавньої реорганізації це вже відділ в інституті машинобудування.

І хоча тут здатні проводити дослідження підводних човнів і ракет, нині науковці вивчають переважно вплив магнітного поля на соціальні об’єкти. Або – можливість заміни наземних ліній електропередач на підземні. І мріють про космос.

Учені сподіваються, що в Україні запрацює державна космічна програма, а до 2025 року Держкосмос запустить ще сім супутників, які працюватимуть переважно на безпеку держави. Якщо цю програму затвердять у Верховній Раді.

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