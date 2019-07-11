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Перевірка працівників алкотестером – як проводять рейди на залізниці

На залізниці взялися радикально боротися зі спиртним на робочому місці. Адже половина всіх нещасних випадків стається саме через алкоголь.

Буває, що машиністи під мухою навіть з колій з’їжджають. Тож тут вирішили посилити контроль і фіксувати нетверезих алкотестерами просто посеред робочого дня.

Третя година по обіді. На коліях триває ремонт, комісія з алкотестером навідується до робочих без попередження. Спочатку проводять візуальний огляд.

Та у комісії хочуть перевірити ще й на пристрої. Справність пристрою члени комісії перевіряють на собі.

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На перший погляд ніхто з працівників не викликає підозр, тож перевіряють просто вибірково.

Посилюють контроль ще й тому, що з липня запрацювала норма – якщо нещасний випадок на робочому місці і в стані алкогольного сп’яніння, юридична відповідальність все одно лягає на керівника. Тоді йому загрожуватиме аж до семи років в’язниці.

Щоб показати дисципліну і серед менеджменту, у пілотному режимі встановили алкотестери в головному офісі Південно-Західної залізниці. Тут до офісу не пройдеш і без перевірки.

З часом рейди з алкотестерами будуть проводити  на всіх підприємствах залізниці.

До слова, рейд на паліїв трави: штрафи і скільки склали протоколів.

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