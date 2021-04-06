Перевіряють офіси, магазини і садочки: як у Києві контролюють дотримання карантину

У столиці вже рік тривають перевірки бізнесу на дотримання карантинних обмежень. З початку року спеціалісти Держпродсповживслужби склали майже 400 адмінпротоколів на недобросовісних підприємців.

Разом з правоохоронцями вони перевіряють фірми на дотримання усіх карантинних обмежень – дотримання маскового режиму як продавцями так і покупцями, наявність антисептиків, дезінфекцію приміщень та температурний скринінг працівників.

За недотримання карантинних обмежень супермаркет має сплатити 34 тис. грн штрафу. Менеджери своєї провини не заперечують, кажуть, що вже втомились нагадувати.

З початком жорсткого локдауну роботи в інспекторів додалось. Тепер треба перевіряти офіси компаній, чи не приймають ті часом клієнтів. А від завтра почнуть ревізії приватних дитячих садочків. Їхнє закриття додало чималого клопоту батькам.

Від початку карантину зріс попит на послуги нянь, однак ті тепер також не можуть дістатися на роботу.

За інформацією Асоціації перевізників Києва та області, водії столичних маршруток масово відмовилися працювати – в умовах локдауну їм це не вигідно. На маршрути не вийшло щонайменше 20% водіїв-приватників.

Тим часом столична влада попереджає, якщо жорсткі обмеження не зможуть знизити показники захворюваності – то цілком реально, що у Києві запровадять надзвичайний стан та комендантську годину.

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