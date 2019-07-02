Перезавантаження економічних пріоритетів: Разумков про завдання партії Слуга народу

Одне з ключових завдань партії Слуга народу, що стане основою нової економічної політики держави – створення нових робочих місць і збільшення зарплат у промисловості.

Зростання промисловості дасть поштовх для збільшення доходів до бюджету, а разом із ними – зростання пенсій та інших соціальних виплат. Про це заявив голова партії Дмитро Разумков після відвідин у Дніпрі металургійного заводу Інтерпайп Сталь.

Насамперед, для цього потрібно змінити підхід влади до бізнесу – всі повинні бути в рівних умовах.

Читайте: Слуга народу запустила постпраймеріз: хто лідер симпатій



Кандидат партії Слуга народу, який балотується в Дніпрі, Дмитро Кисилевський вважає, підняти рівень життя в Україні можна тільки після перезавантаження економічних державних пріоритетів і реалізації пакета стимулів для промисловості.

До речі, Факти ICTV публікували повний список кандидатів партії Слуга народу за мажоритарними округами.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.