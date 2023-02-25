Пережили катування та голод: як місто-фортеця Чернігів вистояло у боротьбі

Вабили ворога не лише Михайлівський Золотоверхий і Софія Київська, а й стародавній Чернігів — душа України. Одночасно з наступом на Київ росіяни зайшли з лівого берега Дніпра і сунули колонами на Чернігів.

Довколишні села окупанти перетворили на руїни, закатували в лісах сотні людей, але не змогли здолати волю — волю зберегти Чернігів.

Командування вирішило підірвати всі мости на підходах до міста, людський щит і справність дій військових відтіснили окупанта, ворог відступив.



Захоплення обласного центру з населенням майже 300 тис. осіб мало важливе стратегічне значення. Він став би логістичним хабом на півдорозі до Києва.

24 лютого окупанти почали просуватися вглиб області з боку Славутича, Ріпок, Городні та Менського напрямку. Чисельно у ворога була величезна перевага.

Тож наше командування вирішує підірвати мости на шляху загарбника. Аби вести його за зручним для наших воїнів маршрутом.

Окремі групи ворога все ж намагались прорватися в місто, але зазнавали великих втрат. Частина росіян залишилася на облозі Чернігова, яка тривала понад місяць.

Інші рухаються далі лівим берегом Дніпра на Київщину. Тоді зупинити путінських бойовиків вдалося лише під Броварами.

– Один приліт був там, другий та третій біля нас. Військові казали, що з танка, так страшно. Я ж кажу, Слава Богу, нікого не було на вулиці. Усі були в будинку, на тій стороні, – додають Сергій та Валентина Кнур, жителі Чернігова.

Подружжя з трьома дітьми залишалось в оточеному місті до 18 березня. Обстріли не вщухали ні на день.

За 40 днів облоги в Чернігові пошкоджено 70% інфраструктури. Росіяни цинічно били по школах, лікарнях та житлових кварталах.

16 березня в одному районі міста снаряд окупантів впав прямо в чергу людей, які чекали на гуманітарку. 14 загиблих, десятки поранених.

За весь період бойових дій у Чернігові росіяни вбили майже 500 цивільних. Чимало жертв було й під час евакуації з міста.

23 березня, після підриву росіянами автомобільного мосту через Десну, залишився всього один безпечний шлях. Єньків — саме через це село пролягала дорога життя, яка була єдиною надією мешканців Чернігова.

Автівки мали доставити в оточене місто гуманітарну допомогу та вивезти звідти людей. Але російські снаряди перекреслили усі плани та забрали життя 3 українців

Того дня волонтери везли до Чернігова найнеобхідніші припаси. Звідти планували забрати до сотні людей. Серед вантажу були діжки з пальним. Від влучання снаряда все спалахнуло.

Трагедія сталася за кілька метрів від подвір’я Марії Степанівни. Почувши потужний вибух, жінка одразу кинулася допомагати пораненим.

– Я кажу: Пішли в хату! Вони кажуть: Буде багато крові! Я лише пам’ятаю, що сказала, що кров можна витерти, аби ви живі були. Зайшли, я знайшла перекис, німід, щоб обезболить, – розповідає Марія Ковальчук, мешканка села Єньків Чернігівська області.

Цілих мостів довкола Чернігова не лишилось, тому волонтери налагодили кілька переправ через Десну на човнах.

– Я був тут 46 днів, кожен день. Хлопці мінялися — я кожен день вивозив. Возили все — військових багато, зброю, гуманітарку. І звідси, і сюди, – додає Геннадій Дмітрієв, мешканець села Гусавка, Чернігівська області.

Володимир з перших днів великої війни приєднався до тероборони Чернігівщини. Супроводжував евакуаційні колони, возив гуманітарку та військове спорядження. Переповнена провізією машина їхала зі швидкістю 15 кілометрів за годину просто серед поля.

– Траса основна, яка йде з Куликівки на Іванівку, прострілювалася. Возили всі вантажі полем. Стріляли і САУ, і таке інше. Прятатися ніде, ще й на білій машині, – розповідає Володимир Поліщук, боєць Чернігівської ТрО.

На окупованих територіях Чернігівщини, як і скрізь, росіяни показали своє справжнє обличчя катів. Світлини підвалу смерті в Ягідному облетіли весь світ.

Цілий місяць у підвалі школи окупанти тримали понад 350 жителів села без їжі та води. Не витримуючи ув’язнення, почали вмирати пенсіонери. Загалом — 37 жертв російського полону.

Уже наприкінці березня наші воїни почали відтісняти ворога з Чернігівщини. 31-го деокупували Слободу та Лукашівку.

2 квітня всього за добу наші захисники спалили 30 одиниць російської техніки. Загарбники з величезними втратами відступили. Один місяць, один тиждень та один день опору. Чернігів — розбитий, понівечений, але живий і український.

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