Перша допомога на передовій: як працюють медики та найпоширеніші поранення
Першу допомогу пораненим на передовій а також евакуацію бійців до шпиталей здійснюють військові парамедики. Здебільшого, ці служби складаються з колишніх волонтерів та добровольців, які зараз вже підписали контракти із Збройними силами. Як розповідають самі рятувальники, головне в їх роботі це швидкість. Як у стабілізації бійців, які отримали поранення, так й у транспортуванні їх до медичних закладів.
Позивний Юлії – Тайра, як добровольця-парамедика, та фахівця із тактичної медицини відомий на фронті ще з 2014 року. Цього річ, вона підписала контракт зі збройними силами, і тепер закріплена за одним із шпиталів Маріуполя.
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Очолюваний нею волонтерський парамедичний підрозділ – Ангели також продовжує працювати на лінії розмежування. Але здебільшого вже надає допомогу місцевому населенню в сірій зоні.
Як кажуть медики, позиційна війна диктує і свій характер поранень. Здебільшого це осколкові ураження під час мінометних та гранатометних обстрілів. Останнім часом вистачає й мінно-вибухових травм.
Бо російські окупанти продовжують обстрілювати наші позиції, зокрема і з використанням зброї великого калібру, забороненої Мінськими домовленостями.
До слова, маневри під обстрілами та війна за дорогу: як медики рятують життя на Передовій.Підписуйся на нас в Telegram. Стеж за оперативними новинами!