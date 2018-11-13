Перша допомога на передовій: як працюють медики та найпоширеніші поранення

Першу допомогу пораненим на передовій а також евакуацію бійців до шпиталей здійснюють військові парамедики. Здебільшого, ці служби складаються з колишніх волонтерів та добровольців, які зараз вже підписали контракти із Збройними силами. Як розповідають самі рятувальники, головне в їх роботі це швидкість. Як у стабілізації бійців, які отримали поранення, так й у транспортуванні їх до медичних закладів.

Позивний Юлії – Тайра, як добровольця-парамедика, та фахівця із тактичної медицини відомий на фронті ще з 2014 року. Цього річ,  вона підписала контракт зі збройними силами,  і тепер закріплена за одним із шпиталів Маріуполя.

Дивіться: Допомога бійцям на передовій! Тонкощі роботи медиків у зоні АТО

Очолюваний нею волонтерський парамедичний підрозділ – Ангели також продовжує працювати на лінії розмежування. Але здебільшого вже надає допомогу місцевому населенню в сірій зоні.

Як кажуть медики, позиційна війна диктує і свій характер поранень. Здебільшого це осколкові ураження під час мінометних та гранатометних обстрілів. Останнім часом вистачає й мінно-вибухових травм.

Бо російські окупанти продовжують обстрілювати наші позиції, зокрема і з використанням зброї великого калібру, забороненої Мінськими домовленостями.

До слова, маневри під обстрілами та війна за дорогу: як медики рятують життя на Передовій.

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