Перше засідання підготовчої групи в Раді: як пройшло та про що домовилися

9 серпня новообрані депутати узгоджували план дій на підготовчій нараді. Ухвалили, що перше урочисте засідання Парламенту дев’ятого скликання відбудеться 29 серпня.

Керівник партії Слуга народу, і претендент на посаду голови Верховної Ради, Дмитро Разумков про кадрові питання поки що говорить обережно, але сподівається, що їхні пропозиції знайдуть достатньо голосів.

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Засідання спершу планували провести закритим, але під час обговорення депутати дозволили зайти до зали відеоопарторам і фотографам.

За столом, де зазвичай проводять погоджувальну раду радилися коли провести перше засідання, керівником підготовчої групи обрали Дмитра Разумкова.

Він запропонував, щоб перше засідання нового парламенту відбулося вже цього місяця – 29 серпня. Ще одна пропозиція від Слуги народу – зменшити кількість комітетів із нинішніх 27 до 22.

Якою і коли буде коаліція у новому парламенті поки не зрозуміло. Фракція Слуги народу має монобільшість, тож там жодних перемовин ні з ким не ведуть, але наголошують – головне ефективна робота Верховної Ради на користь людей.

Наступне засідання підготовчої групи відбудеться вже наступного тижня, у середу 14 серпня.

Нагадаємо, голова партії Слуга народу Дмитро Разумков заявив, що у Верховній Раді дев’ятого скликання можна створити однопартійну більшість, тому переговори про створення коаліції не ведуть.

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