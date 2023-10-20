Оксана Гутцайт, Ведуча програми Факти
Перші результати роботи ATACMS | Резолюція Європарламенту | Новини Факти ICTV за 20.10.2023
— Британська розвідка оцінила наслідки удару ATACMS.
— Вибухи в Мелітополі.
— Полювання на безпілотники: робота зенітних бригад.
— Миколаївщина після російських обстрілів.
— Ситуація на Близькому Сході зараз.
— Резолюція Європарламенту щодо ситуації на Близькому Сході.
— Звернення Байдена до американського народу.
— Портрети українських захисників від британського художника.
— Навчання з керування дронами
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