Перші результати роботи ATACMS | Резолюція Європарламенту | Новини Факти ICTV за 20.10.2023

— Британська розвідка оцінила наслідки удару ATACMS.

— Вибухи в Мелітополі.

— Полювання на безпілотники: робота зенітних бригад.

— Миколаївщина після російських обстрілів.

— Ситуація на Близькому Сході зараз.

— Резолюція Європарламенту щодо ситуації на Близькому Сході.

— Звернення Байдена до американського народу.

— Портрети українських захисників від британського художника.

— Навчання з керування дронами

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