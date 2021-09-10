Перші за тривалий час літаки для держави: якими будуть нові АН-178 для Міноборони

Перше за часів незалежності України державне замовлення: на заводі Антонова триває виробництво трьох літаків АН-178 для Міністерства оборони.

Контракт із державним підприємством Антонов було підписано торік у грудні. Відтоді спеціалісти працюють на повну та без вихідних.

Для авіагіганта це замовлення є можливістю повноцінно відновити серійне виробництво й повернути славу потужного авіабудівника.

Основна конструкція першого АН-178, який мають поставити для українського війська, вже майже готова. Зовсім скоро літак будуть начиняти електронікою.

Паралельно на ДП Антонов будують каркас другого літака. А в інших цехах готують деталі для третього транспортника.

АН-178 – “універсальний солдат” у вітчизняній авіації. Він може сідати та злітати з непідготовлених ділянок. Крім того, його можна переобладнати відповідно до потреб.

Три літаки, які виготовляють для Міноборони, перевозитимуть військову техніку, бойовий склад. Вони будуть придатні й для десантування.

– Він може використовуватися як аварійно-рятувальний літак: наприклад, для ДСНС у разі порятунку і перевезення поранених, – розповів заступник гендиректора з виробництва ДП Антонов Олександр Вітушко.

Як зазначають на підприємстві, над трьома АН-178 працює більшість фахівців, і навіть рук бракує. За контрактом поставити три літаки нашим військовим мають до 2024 року. Поки що усіх термінів дотримуються.

АН-178 – єдиний повністю імпортозаміщений літак. Тобто усі запчастини та електроніка російського виробництва в ньому замінені або на вітчизняні, або на американські, французькі чи німецькі.

Лише ці три літаки забезпечили роботою 30 українських компаній, які виготовляють для них деталі. А після держзамовлення, на яке підприємство чекало 30 років, АНами знову почали цікавитися в інших країнах.

– Пішло відлуння практично по всьому світу. І буквально після того, як було підписано контракт, почали цікавитися й інші країни. І ми вже станом на сьогодні маємо попередні замовлення. Це Азербайджан, Узбекистан, Індія, Туреччина, Саудівська Аравія, – зазначив генеральний директор ДП Антонов Сергій Бичков.

На підприємстві наголошують, що можуть виготовляти по 25 – 30 літаків щороку, якщо налагодити серійне виробництво та оновити обладнання заводу.

На модернізацію потужностей Антонова держава торік виділила майже 2 млрд гривень. Цієї суми вистачить, аби оновити третину установок. До того ж що більше замовлення – то дешевшими літаки будуть за собівартістю. І це зробить підприємство більш конкурентоспроможним на іноземному ринку.

– Ми сподіваємося, що цього року Міністерство оборони здійснить замовлення ще трьох літаків. Є зацікавленість у різних структур Міністерства внутрішніх справ. Зокрема в Державної служби надзвичайних ситуацій і в Національної гвардії, – поінформував віце-прем’єр-міністр – міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський.

Складають АН-178 за кредитні гроші. Позику взяли під державні гарантії. Підприємство вже отримало 600 млн гривень: проблем з грішми, кажуть, немає.

Після завершення будівництва буде тривала сертифікація АН-178 вже з імпортозаміщеними деталями. Для цього потрібно 600-700 польотів і щонайменше рік.

У держпідприємстві переконують, що перший політ експериментального борту відбудеться вже до Нового року. А перший готовий літак військовим передадуть 2023 року.

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