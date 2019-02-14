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Першій незалежній телекомпанії України – 30: як починалася історія МКТБ

Перша незалежна телекомпанія України – родом з Миколаєва. Саме тут місцеві телевізійники отримали ліцензію і почали створювати комерційне телебачення.

У 1989 році тут не було навіть столів, за якими могли працювати, та вже з’явилися новини, де почали руйнувати шаблони і говорити правду. Тут навіть працював молодіжний відеоканал, який потім реорганізується у ТОНІС – творче об’єднання нових інформаційних систем. На той час це був перший ліцензований комерційний телеканал України.

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Саме у Миколаєві розробили унікальну схему будівництва телевізійних кабельних мереж. І практично за 5 років тисячі абонентів міста почали користуватися послугами МКТБ.

МКТБ – один із небагатьох всеукраїнських провайдерів, які для зручності своїх абонентів транслюють телеканали не лише у цифровому, а й в аналоговому мовленні. Працювати для глядача головне правило колективу впродовж усіх 30 років роботи.

До слова, Факти ICTV розповідали про історію телебачення і цікаві факти.

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