Першу партію вже розкупили. Коли чекати вакцину від грипу з Франції та Нідерландів

Майже 5 млн українців в 2019 році перехворіли на грип та ГРВІ. Цього року через коронавірус ситуація ускладниться і для пацієнтів, і для лікарів. Бо в симптомах бачитимуть і те, й інше.

Тож наважитися на вакцинацію – варто. Особливо це актуально для медиків і вразливих категорій – вагітних, літніх, людей і з хронічними хворобами та діабетом.

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Вакцина, яка вже почала з’являтися в українських аптеках, є різна – трьохвалентна (включає три найновіші штами грипу), та чотиривалентна (включає всі штами).

Але оскільки перша містить усі нові для організму штами, то теж ефективна, переконані фахівці. Першу партію з Південної Кореї уже майже розібрали.

Уже за кілька тижнів надійде друга партія вакцин – французького та нідерландського виробництва, кажуть у Центрі громадського здоров’я. Загалом в Україну мають поставити 665 тис. доз. Це на чверть більше, ніж у 2019 році. Хоча імунізується у нас традиційно менше 1% українців.

Щеплення проти грипу – не обов’язкове, а лише рекомендоване, тому й платне. Вакцину закуповують підприємства, місцева влада або ж українці можуть самі придбати в аптеці й щепитися у сімейного лікаря.

Орієнтовна вартість препарату – 250-400 грн. І поки це найефективніший метод профілактики грипу. Головне – поберегтися до вакцинації і після, поки сформується імунітет.

В інституті епідеміології переконані, що грип цього епідсезону поширюватиметься не стрімко, але розтягнеться аж до червня.

Зеленський закликав не довіряти російській вакцині

Президент України Володимир Зеленський закликав українців чекати на вакцину від коронавірусу, безпека і ефективність якої не викликатиме сумнівів.

За його словами, західні партнери запевнили, що допоможуть отримати таку речовину.

Водночас глава держави вважає, що не варто вірити заявам окремих політиків, які вакцинуються неперевіреними речовинами.