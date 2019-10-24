Перший електричний кросовер Mazda MX-30: ціна та характеристики

Mazda виходить на ринок електрокарів. Японці презентували свій перший повністю електричний автомобіль. Новий MX-30 показали на автошоу в Токіо.

Mazda не розпочинала з концептів, а одразу представила серійний кросовер. Вийшов він доволі яскравим.

Коштує від €34 тис.

Розробили електрокар на базі третьої моделі, але наближеної до кросовера – висока посадка, пластиковий обвіс. Особливість – задні двері. Вони відчиняються проти руху, як у роторних спорткарів Mazda.

В машини багата електронна начинка, але доволі скромна батарея. Її вистачить на 200 кілометрів.

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До слова, у Німеччині протестували аеротаксі Lilium.

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