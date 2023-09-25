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Олена Фроляк, Керівник інформаційної служби Факти ICTV, телеведуча

ПЕРШИЙ ліквідований АДМІРАЛ РФ | Криза між Україною і Польщею | Новини Факти ICTV за 25.09.2023

– Страшні наслідки нічного обстрілу Одеси – що відомо;

– У результаті ракетного удару по штабу ЧФ РФ у тимчасово окупованому Севастополі загинуло 34 офіцери

– Сили спеціальних операцій ЗСУ повідомили про ліквідацію адмірала РФ – один із найбільш високопоставлених російських командувачів

– Росіяни вгатили по Херсону – троє загиблих і двоє поранених

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– Перші танки “Абрамс” уже в Україні 00:18:02 – Президент Зеленський здійснив велике турне до Сполучених Штатів і Канади – які результати;

– Президент Польщі Анджей Дуда прокоментував можливість скорочення підтримки українських біженців з наступного року – що зміниться;

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Дивіться онлайн слот ICTV телемарафону Єдині новини! Факти ICTV – останні новини України та світу у випуску за 20:00 (25.09.2023).

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