Перший місяць президента: що зробив і пообіцяв Зеленський

Сьогодні рівно місяць, як Володимир Зеленський наш президент. Та з жартами не розлучається.

На зустрічі з бізнесом оголосив свій план – як Україні стати багатою. Серед головного – здорова конкуренція та боротьба з корупцією.

Лікуватимуть від корупції в першу чергу, суди та СБУ.

Бізнесу ж, пообіцяв, по-перше, не заважати працювати та створити всі умови для роботи. Та – податкову амністію на пільгових умовах. Обіцяє позбутися нешкідливих заборон, наприклад, на легальні азартні ігри. Та продати непотрібне державі майно.

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Від непотрібних указів Володимир Зеленський вже почав відмовлятися. Провів інвентаризацію указів своїх попередників. І скасував понад півтори сотні документів, більшість з яких на його переконання втручалися в економіку.

Відсьогодні більше не буде штрафів за порушення касової дисципліни. Скасовано мінімальний розмір оплати послуг нотаріусів. Тепер нотаріусам можна буде платити менше 1% від вартості нерухомості. Отже, вартість операцій з купівлі-продажу квартири чи будинку тепер знизиться.

А ще Володимир Зеленський запевнив, співпраці з МВФ – бути. Євроінтеграція – триватиме. Кредитні рейтинги України ростимуть, попри бойові дії на Сході. Має масштабний план відновлення Донбасу.

До слова, Зеленський розповів, що переїзду Адміністрації президента заважає фінансове питання.

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