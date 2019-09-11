Першими розказали про аварію на ЧАЕС. Українська служба Радіо Свобода відзначає 65 років

Воно з’явилося у 50-их, щоб людям за залізною завісою говорити правду. Радіо Свобода багато років залишалося одним з небагатьох джерел правдивої інформації, якої не торкнулася радянська цензура. Їх глушили, їх забороняли і навіть підривали – але не знищили. Українська служба Радіо Свободи відзначає 65 років з Дня свого створення і щороку чекає на найбажаніший подарунок – своє закриття.

Поважний ювілей відзначають скромно і в символічному місці. Американський дім у центрі Києва завжди був осередком демократії. Радіо Свобода – уже не просто радіо. Це потужний мультимедійний проект з телебаченням та цифровими медіа, що мовить у 22-х країнах світу.

Українська служба – одна з найдавніших у структурі Радіо Свободи. Її створили 65 років тому, і вона була кісткою в горлі радянській владі. Тут розповідали правду про війну, голодомор, давали інформацію про переслідування дисидентів та інтелігенції. У Москві прагнули знищити вільне радіо і 81-го року КДБ навіть влаштував вибух під стінами головного офісу. Повільно, крапля за краплею журналісти розвалювали тоталітарний режим.

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Нині Росія веде війну на Донбасі, анексувала Крим, і як і в минулому сторіччі, говорити правду знову стало небезпечно.

Саме журналісти Радіо Свободи першими розказали про аварію на ЧАЕС. Раніше за офіційні радянські ЗМІ. Так само першими повідомили увесь світ, що Україна проголосила незалежність. Тепер вони на передовій інформаційної війни.

Поки у Радіо Свобода ще багато роботи в Україні. Але самі співробітники вірять – що незабаром настане той день, коли вони стануть непотрібні. І це буде індикатором, що Україна, нарешті, демократична.

До слова, невідомий погрожував підірвати Радіо Свобода.

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