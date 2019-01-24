Перспективи і вибори: головні тези і теми Давосу

Щороку швейцарські Альпи перетворюються на плацдарм для зустрічі лідерів, експертів, бізнесменів. Вони аналізують і пропонують рішення глобальних проблем.

З вірного шляху не зверне Україна, переконаний засновник українського сніданку – Віктор Пінчук. Це питання вистраждане, тому європейські погляди тут непохитні.

Ще одна важлива тема – російська агресія і вплив Кремля на виборах України.

Перед іноземними гостями та українцями виступала і кандидат у президенти Юлія Тимошенко.

Читайте: Вибори 2019 і війна на Донбасі – головні теми на Українському сніданку у Давосі

Кандидат у президенти Анатолій Гриценко наголошує на важливості міжнародної солідарності у протистоянні російському агресору.

Водночас, наполягає – незважаючи на бойові дії на сході, нашій державі потрібні інвестиції. І  про них треба домовлятися.

Тож на українському сніданку від глобалізації та сучасних технологій, акцент змістився на тему українських виборів та майбутніх перспектив.

Форум у Давосі – для нас вдала нагода встановити контакти і знайти підтримку лідерів провідних держав, домовитись про співпрацю зі світовими компаніями та показати –  у нас  значний потенціал та привабливий клімат для інвесторів.

Нагадаємо,  Український сніданок у Давосі у рамках Світового економічного форуму.

Світові політики, президенти, економісти та аналітики тут обговорюють майбутнє України, реформи та перспективи.

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