Перспективи і вибори: головні тези і теми Давосу
Щороку швейцарські Альпи перетворюються на плацдарм для зустрічі лідерів, експертів, бізнесменів. Вони аналізують і пропонують рішення глобальних проблем.
З вірного шляху не зверне Україна, переконаний засновник українського сніданку – Віктор Пінчук. Це питання вистраждане, тому європейські погляди тут непохитні.
Ще одна важлива тема – російська агресія і вплив Кремля на виборах України.
Перед іноземними гостями та українцями виступала і кандидат у президенти Юлія Тимошенко.
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Кандидат у президенти Анатолій Гриценко наголошує на важливості міжнародної солідарності у протистоянні російському агресору.
Водночас, наполягає – незважаючи на бойові дії на сході, нашій державі потрібні інвестиції. І про них треба домовлятися.
Тож на українському сніданку від глобалізації та сучасних технологій, акцент змістився на тему українських виборів та майбутніх перспектив.
Форум у Давосі – для нас вдала нагода встановити контакти і знайти підтримку лідерів провідних держав, домовитись про співпрацю зі світовими компаніями та показати – у нас значний потенціал та привабливий клімат для інвесторів.
Нагадаємо, Український сніданок у Давосі у рамках Світового економічного форуму.
Світові політики, президенти, економісти та аналітики тут обговорюють майбутнє України, реформи та перспективи.