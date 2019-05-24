Петиція про відставку Зеленського: реакція Адміністрації президента

В Адміністрації президента відреагували на петицію про відставку Володимира Зеленського.

Її розцінили, як жарт. Про це заявив глава офісу гаранта Андрій Богдан. Мовляв, електронні звернення не є підставою, щоб президент склав свої повноваження.

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До того ж, у законі чітко прописано, у яких випадках глава держави повинен покинути свій пост.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що петиція за відставку Зеленського зібрала понад 25 тис. голосів.

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