Петиція про відставку Зеленського: реакція Адміністрації президента
В Адміністрації президента відреагували на петицію про відставку Володимира Зеленського.
Її розцінили, як жарт. Про це заявив глава офісу гаранта Андрій Богдан. Мовляв, електронні звернення не є підставою, щоб президент склав свої повноваження.
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До того ж, у законі чітко прописано, у яких випадках глава держави повинен покинути свій пост.
До слова, Факти ICTV розповідали про те, що петиція за відставку Зеленського зібрала понад 25 тис. голосів.
2019-05-24
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