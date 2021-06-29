Pianoбой здійснив мрію 24-річної давнини на сцені Leopolis Jazz Fest 2021

У Львові завершився ювілейний Leopolis Jazz Fest 2021. Протягом п’яти днів на сцені джазового фестивалю виступили 200 музикантів з 18 країн, а концерти відвідало понад 50 тис гостей зі всього світу.

28 червня музичне свято джазу закрили український гурт Pianoбой та біг-бенд – Jazz at Lincoln Center Orchestra. Тому День Конституції львів’яни відсвяткували по-особливому.

А у лідера колективу Pianoбой Дмитра Шурова здійснилася мрія 24-річної давнини.

– Коли мені було 16 я мріяв тільки про одне – стати джазменом і закривати великі круті міжнародні фестивалі. Зі мною ще такого не було, тому є певний мандраж. І програма, яку ми готували три місяці, створена спеціальна для цього фестивалю, – розповів Дмитро.

Цікавинкою вечора став виступ Jazz at Lincoln Center Orchestra на чолі з Вінтоном Марсалісом – віртуозним американським трубачем і композитором.

Він дебютував як лідер майже сорок років тому, за цей час створив понад 60 джазових і класичних записів, які принесли йому дев’ять премій Греммі.

– Тисячі людей вчасно зареєструвалися і пройшли тестування. Коли вони приходять на локацію, в них вже є браслет “протестовано”, а більшість музикантів вже вакциновані. Складнощі виникли з логістикою, тому що обмежена кількість перельотів, – сказала виконавча директорка Leopolis Jazz Fest Наталія Горбачевська.

Фестиваль став першою концертною подією з іноземними зірками, який відбувся в Україні з початку пандемії. Завдяки масовому тестуванню на коронавірус на заході можна було перебувати без масок.

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