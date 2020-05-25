Під час карантину до батьків без попереджень повернули 42 тис. дітей з інтернатів

На час карантину раптово і без попередження до батьків повернули 42 тис. дітлахів з інтернатів. Йдеться про вихованців зі спеціалізованих, санаторних шкіл та шкіл-інтернатів.

За підрахунками волонтерів, третина дітей – з малозабезпечених родин, які зараз вимушені виживати – у багатьох батьків немає грошей навіть на продукти. А чимало дітлахів треба не лише годувати, а й лікувати.

За рішенням Мінсоцполітики, про них мала попіклуватись влада на місцях, але виявляється, що впродовж трьох місяців у регіонах про це не знали. От і виходить, що тисячі дітей залишились без державної підтримки. Подробиці – у сюжеті Наталії Кулик.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як працює програма наставництва для дитини з інтернату.

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