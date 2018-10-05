Під Кабмін принесли труну з жертвами хіматаки. Чому не карають за нищення бджіл

Бджоли під загрозою вимирання! Сьогодні сотні пасічників з усієі України зібрались під парламентом і принесли цілу труну бджіл.

Вимагають, аби влада зупинила свавілля фермерів, які обробляють поля пестицидами і труять бідних комах.

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Цього року втрати рекордні – загинули 45 тисяч бджолосімей! Подекуди на пасіках повимирали всі.

Покарати фермерів на практиці дуже складно. Потрібно оперативно робити низку дорогих аналізів і долучати юристів, аби довести, що до загибелі бджіл причетні конкретні господарства.

До слова, Факти ICTV повідомляли, що на Сумщині масово гинуть бджоли.

Опубліковано Жовтень, 05 в 21:47



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