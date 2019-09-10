Під Києвом горять торф’яники

За 30 кілометрів від Києва, біля села Романків, від 9 вересня працюють рятувальники. Напередодні ввечері тут спалахнуло місцеве торфище, зайнялася трава на 8 гектарах території. Пожежники припускають, що очевидно хтось підпалив сухостій, а потім вогонь перекинувся на торфовища. Попри сильний дим, вогнеборці працюють без респіраторів.

Гасити загоряння рятувальникам дуже складно, адже на деяких ділянках торф прогорає на 2-3 метри вглиб, він ніби не горить, а тліє.

Читайте: Пожежа біля метро Лісова у Києві – загорівся ліс

Гасити вогонь лише за допомогою пожежних автівок нереально. Тож рятувальники застосовують насосну станцію і викачують воду з водойми поблизу. Однак і це не дуже допомагає, рідини у місцевих водоймах дуже мало, озера та канали цьогоріч всюди обміліли.

Надзвичайники кажуть, що 10 вересня подолати вогонь не встигнуть, постійно займаються нові осередки. Загрози, що полум’я перекинеться на ліс чи житлові будинки поки що немає.

Зараз на Київщині палають ще 4 торфовища, утім ділянки невеликі, загоряння встигнуть загасити до вечора. Жодної небезпеки для мешканці населених пунктів поблизу немає, переконують екологи. Однак все ж таки людям радять закривати вікна і менше перебувати на вулиці.

Рятувальники ж закликають місцевих не палити сухостій, адже приборкати вогонь на торфовищах важко. Часто полум’я перекидається на ліс, будинки і навіть може забрати людські життя.

Нагадаємо, на Сумщині чоловік влаштував пожежу під час крадіжки газу зі свердловини.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.