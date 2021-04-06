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Під матрац, у банк чи нерухомість: куди вкладати гроші в 2021 році

Українці, які заощадили кошти під час пандемії, вагаються, куди їх інвестувати.

Найпростіше покласти гроші на депозит, якщо маєте до 200 тис. грн. Саме стільки вам відшкодують у разі банкрутства банку. Дохід буде невеликий, адже за останній рік ставки за депозитами впали удвічі. На гривневі вклади банки пропонують максимум 9%, на доларові – лише 1%.

– Якщо 2020 рік ми розпочинали зі ставкою 13%, то в 2021 році ця цифра знизилась до 8%. Через падіння ставок кількість вкладників, які розміщували гроші на строкові депозити, зменшилась десь на 25%, – говорить керівник роздрібного бізнесу банку Дмитро Мусієнко.

У рази вигідніше придбати державні облігації. Це нескладно, купують їх через банк чи інвестиційну компанію. Вкладати можна від 50 тис грн. Дохідність зараз найвища – 11% річних. Прибуток на відміну від депозитів не оподатковується. А ще облігації внутрішньої державної позики будь-коли можна продати. І це найбезпечніші інвестиції.

– Повернення основної суми боргу гарантовано державою. Можливо, ми й не найнадійніша країна – пережили три дефолти за 25 років. Але під час усіх трьох дефолтів та реструктуризацій жоден власник української облігації внутрішньої державної позики не постраждав, – зауважує економіст Михайло Кухар.

Та найпопулярніші серед українців – інвестиції в нерухомість. Якщо купити квартиру на етапі котловану, а в момент здачі будинку в експлуатацію продати, то можна заробити 20%, а іноді й 30% вкладеного.

Попри те, що ціни на житло ростуть, українці активно інвестують в будівництво. Із вересня продажі зросли майже на чверть. Купують однокімнатні квартири, які легше продати чи здати в оренду. Однак вкладати в новобуди треба розумно, переконують експерти.

– Треба зважати на репутацію забудовника, а також локацію, оскільки дохідність об’єктів, які розташовані поряд із метро та далеко від нього, – різна, – пояснює керівник відділу інвестицій та аналітики будівельної компанії Анна Анісімова.

Крім того, в Україні з’явився новий вид інвестування, який популярний у США та Європі, – придбання готельного номера.

Інвестор може купити апартаменти, передати цю кімнату в керування готельного оператора й щокварталу отримувати дивіденди.

– Дохідність становить до 13% річних у перший-третій рік, і до 15% річних, починаючи з четвертого року. Інвестор отримуватиме щоквартальні звіти про заповнюваність та прибутковість свого номеру, – каже комерційний директор компанії-забудовника апарт-готелю Олександр Смирнов.

Придивляються наші співгромадяни й до акцій західних компаній. Нещодавно Нацкомісія з цінних паперів допустила до обігу в Україні акції Facebook, Tesla, Netflix.

Якщо у вас прозора податкова історія, купити їх реально у брокерів-посередників або самотужки оформити через відповідні сайти.

Економісти нагадують про головне правило інвестицій – не сподіватися на швидкий і занадто високий прибуток. Адже чим він вищий, тим ризиковіші інвестиції.

Заощадження українців у 2020 році

Згідно з інформацією Держстату, за 2020 рік українці витратили 17 млрд грн своїх заощаджень. Тому розмір витрат перевищив доходи.

Так, доходи населення в 2020 році становили 3972,4 млрд грн, а витрати – 3989,4 млрд грн.

Основну частину доходів українців становила зарплата – 45,9% (1,823 млн грн). На другому місці були прибуток та змішаний дохід – ще 709 691 грн. Також значна частина припадала на дохід від власності (103 356 грн) і соцдопомогу – 33,6% (652,126 грн).

Детальніше про заощадження українців у 2020 році читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Depositphotos

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