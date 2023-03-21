Під обстрілами та в болоті – як наші десантники б’ють росіян у Бахмуті

Щодня на Донеччині наші захисники відбивають сотні ворожих штурмів. Більшість із них – на Бахмутському напрямку. Та навіть попри таку активність російських окупантів, українські десантники також встигають штурмувати позиції загарбників. І роблять це ефективно.

Так, під ворожим вогнем і по коліна в болоті, наші воїни кілька тижнів тому атакували позиції ворога. Штурм видався успішним, росіян вдалось відтіснити.

– Була загроза оточення Бахмута. Наша бригада підтягнулася, і зараз стабілізувався фронт. Все нормально! – усміхається Юрій, військовослужбовець ЗСУ.

Юрій – один із тих, хто й штурмував ворожі позиції. Боєць розповідає, українські війська акумулюють сили для майбутнього контрнаступу:

– Готується глобальний наступ, так що наші маленькі штурми для покращення позицій постійно відбуваються.

Нині ворог намагається просунутися в центр Бахмута, але й вже зайняті позиції, на околицях, росармійці укріплюють.

– Копають вони добре, вкопуються поглибше. Як практика показує, це їм не допомагає. Ми їх викурюємо звідси, самі заходимо на їхні позиції, так сказати зачищаємо, – розповідає боєць ЗСУ Володимир.

Десантники кажуть: єдине, в чому нині переважають росіяни, – це кількість особового складу, який їхнє командування кидає в бій, а наші захисники перетворюють “на м’ясо”. Відтак загарбники вдаються до звичної тактики терору мирного населення: щодня обстрілюють міста вздовж усієї лінії фронту. Атаки коригують з повітря.

– Літають дуже часто. Є розвідники, є ті, що коригують артилерію. Вони дуже часто тут працюють, – розповідає військовослужбовець Ілля.

Дрони, які літають на малій висоті, наші захисники збивають зі стрілецької зброї. Саме такі безпілотники є особливо небезпечними, зауважує військовослужбовець Михайло:

– Зазвичай такі БПЛА розвідують територію й виявляють засоби артилерії, засоби ППО наших військ. І після “розвідників” прилітають уже ударні безпілотники.

Втім, чимало ворожих пташок нічого розвідати не можуть – їх знищують ще до того, як вони встигають долетіти до позицій нашого зенітного розрахунку.

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