Під обстрілами та з евакуацією: як українські виші відновлюють навчання в умовах війни

Студенти вишів повертаються до навчального процесу в умовах воєнного часу. Нині дистанційне навчання відновили практично в усіх закладах освіти, які пошкодили чи зруйнували російські загарбники. Деякі виші евакуювали з небезпечних чи захоплених територій.

Наприклад, Державний податковий університет в Ірпені на Київщині опинився в епіцентрі боїв із військами РФ. Коли росіяни почали обстрілювати місто, тут в укритті ховалися працівники, студенти та місцеві мешканці (загалом до 300 або й більше людей).

У якийсь момент під обстріл потрапив адміністративний корпус вишу. Зараз він майже зруйнований. Символічно вціліла стіна з датою заснування університету.

Працівників та студентів автобусами евакуйовували під обстрілами. Нині всі вони в безпеці. Університет має одну з філій на Буковині, тож усі тимчасово розмістилися там. Навчання вже відновили.

– У нас є мережеві угоди з Львівською політехнікою і з Тернопільським західноукраїнським університетом. Зараз же дистанційна форма, і вони підключаються – львівські викладачі, наші університетські. У нас є, де жити, де розміщувати студентів, і де заняття проводити, – розповіла в.о. ректора Державного податкового університету Валентина Унинець-Ходаківська.

Від обстрілів російських загарбників постраждав і Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. Кадри з наслідками влучання ворожого снаряда в один із його корпусів побачив чи не весь світ.

Нині будівля економічного факультету повністю зруйнована. Потрощені ще кілька корпусів, два гуртожитки, великий спорткомплекс. Окупанти щодня обстрілюють Харків, але з 28 березня у виші відновили дистанційне навчання. На зв’язку – дві третини студентів. Як символ міста університет і далі працює у Харкові, попри обстріли.

– Усі вони на зв’язку, всі пишуть – як тільки буде можливість, ми хочемо повернутися в Каразінський. Тому ми проголосували на засіданні нашого ректорату і вирішили, що не будемо нікуди рухатися, залишаємося саме в Харкові, – зазначила ректорка вишу Тетяна Кагановська.

У закладі зараз готуються до вступної кампанії, набір відбуватиметься на всі спеціальності

Національний університет Чернігівська політехніка теж постраждав від нашестя окупантів. Російські загарбники найбільше потрощили чотири корпуси, два гуртожитки, один із коледжів. Усі сервери закладу та частину працівників евакуювали в один із вишів Закарпаття, і теж відновили дистанційне навчання.

– Майже 100% всіх викладачів мають уже доступ до інтернету. Вони в освітньому процесі, проводять заняття згідно із затвердженим розкладом. І понад 50% студентів, – повідомив ректор університету Олег Новомлинець.

Абітурієнтів заспокоюють, що вступна кампанія у Чернігівській політехніці відбудеться у звичному режимі.

Як поінформували в Міністерстві освіти і науки України, майже всі виші, які постраждали від війни, відновили навчання онлайн. Евакуйовані заклади прихистили у безпечних регіонах.

– У нас 20 закладів вищої освіти пошкоджено або зруйновано. Але 33 на сьогодні, які вже переміщені. Це Луганський національний університет, Донбаська машинобудівна академія, Маріупольський державний університет, який зазнав найбільше пошкоджень, – розповів міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

Пандемія коронавірусу навчила освітян працювати дистанційно, а тому випуски бакалаврів відбудуться.

У Міносвіти обіцяють суттєво не скорочувати кількість бюджетників наступного року. Але змінять пріоритети: набиратимуть більше інженерів, IT-спеціалістів, аграріїв. Тобто фахівців, які відбудовуватимуть Україну.

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