Під Офісом президента активісти вимагають знайти винних у розстрілі Небесної сотні

Не допустити, щоб справи Майдану так і залишились не розкритими. Понад сотня активістів надвечір 14 листопада вже вдруге зібрались під Офісом президента України.

Вони вимагають аби після того, як 20 листопада справи перейдуть з Генпрокуратури до ДБР, їх таки почали повноцінно розслідувати.

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На думку активістів та родичів загиблих героїв Небесної сотні, влада із цим не поспішає, а в ДБР фактично нема кому цим займатися.

Досі у ДБР навіть не створили спеціальне управління. Тож люди планують заручатися підтримкою іноземних держав.

Нагадаємо, генпрокурор Руслан Рябошапка призначив начальником процесуального керівництва у справах Майдану Віктора Мисяка.

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