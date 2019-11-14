Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна / Політика

Під Офісом президента активісти вимагають знайти винних у розстрілі Небесної сотні

Не допустити, щоб справи Майдану так і залишились не розкритими. Понад сотня активістів надвечір 14 листопада вже вдруге зібрались під Офісом президента України.

Вони вимагають аби після того, як 20 листопада справи перейдуть з Генпрокуратури до ДБР, їх таки почали повноцінно розслідувати.

Дивіться: Бракує слідчих! Розслідування справ Майдану може загальмувати

На думку активістів та родичів загиблих героїв Небесної сотні, влада із цим не поспішає, а в ДБР фактично нема кому цим займатися.

Досі у ДБР навіть не створили спеціальне управління. Тож люди планують заручатися підтримкою іноземних держав.

Нагадаємо, генпрокурор Руслан Рябошапка призначив начальником процесуального керівництва у справах Майдану Віктора Мисяка.

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Трактори під Радою: аграрії мітингують проти законопроекту №2178-10
У Словенії заборонили відстріл вовків та ведмедів: фермери та мисливці мітингують
Бракує слідчих! Розслідування справ Майдану може загальмувати
Рябошапка призначив начальника і заступника департаменту у справах Майдану
На Рівненщині закрили терапію райлікарні: 15 сіл тепер без медобслуговування
Вимога нації – ні капітуляції. У містах України пройшла хвиля акцій
У Венеції українці влаштували акцію на підтримку нацгвардійця Марківа
У Києві, Львові та Харкові проходять акції проти формули Штайнмаєра

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка