Під щільним обстрілом і вибухами: робота стоматологів на передовій

Організація ТриЗуб Дентал – об’єднання лікарів-стоматологів на війні з 2015 року. Лікують українських бійців фактично біля передової.

Мобільні пункти лікарів розташовані у Карлівці, Маріуполі, та під Широкиним. Лікувати бійців доводиться іноді під щільним обстрілом та підстрибуванням медичного фургону від вибухів.

Звичайний день роботи волонтерів-стоматологів на передовій – це 8-10 годин. Точну кількість бійців, які пройшли через руки медиків, за час існування проекту, підрахувати важко. Але їх точно не менше 35 тисяч.

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До слова, Факти ICTV писали, як працюють в умовах війни медики-волонтери.

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