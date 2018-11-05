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Під загрозою 600 дітей. Немішаївська школа потребує термінового ремонту

За найменших злив -тут вода, через це стіни гниють, а на них тримаються 2 поверхи, де навчаються 600 дітей.

Зовні стіни теж цвітуть. Через погану систему водовідведення.

Школа – покрилась тріщинами. Двір теж нагадує зону бойових дій. На капремонт потрібно майже 10 млн грн. Такі гроші небідна область має,  лише на депозиті в них у 50 разів більше. Та жодної копійки на школу не заклали. Хоча ще торік комісія визнала – терміново потрібен ремонт. Чиновники традиційно кивають одне на одного. Начебто ніяк не можуть погодити проект реконструкції. І байдуже, що йдеться про безпеку дітей.

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В Асоціації міст вказують – депозити мають в основному мегаполіси. Але не тому, що не знають, як витратити гроші. Кожна копійка начебто кудись  призначена.

Торік на депозитах місцева влада справді добряче заробила – 2,5 млрд грн. Тепер регіони задумались над вкладом у державні облігації – це ще вигідніше. Але громада має контролювати це. Бюджети мають бути відкритими. А головне, щоб, поки чиновники азартно примножують мільйони, десь не розвалювалась  школа чи садок.

До слова, померлих носять над водою: на Франківщині руйнується міст у селі Фитьків.

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