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Під загрозою вагітні. У Луцьку хочуть лікувати хворих на Covid-19 у пологовому будинку

Епідемія часто вражає дивними рішеннями влади, у Луцьку хочуть облаштувати шпиталь для хворих на Covid у міському пологовому будинку – одне з відділень збираються переобладнати під інфекційне.

Про те, що у пологовому збираються відкривати шпиталь для хворих на Covid-19, медики дізналися, коли в заклад почали завозити ліжка.

За рік тут приймають близько двох тисяч пологів.

Окрім спеціально облаштованих палат, є дві операційні та реанімація для немовлят. Як усе це перевезти у сусідній непристосований корпус – лікарі й гадки не мають.

На трьох поверхах відділення хочуть розмістити дві з половиною сотні ліжок і підвести туди кисень. Щодо такої переорієнтації з лікарями пологового ніхто не радився.

У міськраді ситуацію не прокоментували. А обласне управління охорони здоров’я повідомило – нині в області розгорнули майже 1200 ліжок для пацієнтів із Covid-19 у 18 медзакладах. Вони заповнені на половину. Та зважаючи на поширення хвороби, треба шукати резерви. Варіант пологового ще обговорюватимуть.

Статистика коронавірусу в Україні на 14 жовтня свідчить про 276 177 хворих. За добу вірус Covid-19 підтвердили у 5 590 людей.

Усього за час пандемії від ускладнень, викликаних коронавірусом, померло 5 229 осіб, за добу їхня кількість збільшилась ще на 107.

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