Підготовка до 1 вересня: що батьки купують дітям

З першого вересня діти підуть до школи. Тож, батьки зараз активно готуються та шукають форму, взуття, шкільне приладдя, книжки. В Україні відкриваються шкільні ярмарки.

Одягнути школяра на них, кажуть продавці, можна дешевше ніж торік. Бо одні тримають ціни, інші знижують, аби продати хоча б щось із завезеного минулого року. Адже через карантин підприємці масово зазнали збитків.

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Батьки ж не поспішають викидати грошей на вітер. Зізнаються, що не знають як точно буде розвиватись ситуація з навчанням у цьому році. Проте й розраховують витратити на покупки дітям не одну тисячу гривень.

Цьогоріч ярмарки дозволили проводити раптово. Продавці кажуть, що організатори попередили лиш за кілька днів, а тому готуватись до продажів потрібно було швидко.

Попри усю ситуацію батьки все ж сподіваються, що цьогоріч перший дзвоник таки пролунає.

Також українські школярі розпочнуть навчальний рік з коригуючого навчання. У Міністерстві освіти розповіли, що це буде перевірка матеріалу, який діти вчили під час карантину.

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