Підготовка до інавгурації та імпічменту: чи усунуть Трампа з посади

Солдати національної гвардії США продовжують прибувати до Вашингтона – для охорони американської столиці напередодні інавгурації новообраного президента Джо Байдена. До наступного тижня їх тут може бути до 15 тисяч.

Тим часом в американському Конгресі, який лише минулої середи пережив атаку прихильників чинного президента, триває робота – законодавці-демократи роблять усе, аби усунути Дональда Трампа із посади.

Вже до кінця дня Палата представників готується ухвалити резолюцію із закликом до віце-президента Майка Пенса застосувати 25 поправку до Конституції. Проголосити президента Трампа неспроможним виконувати свої обов’язки і негайно перебрати повноваження чинного президента.

Спікер Ненсі Пелосі дає на це Майку Пенсу добу. Якщо віце-президент не застосує поправку, а він наразі не виявляв готовності це зробити, Палата Представників розпочне процедуру імпічменту президента Трампа. Цього разу за підбурювання до повстання. Йдеться, зокрема, про заклики Трампа до його прихильників за кілька годин до штурму.

Читайте: Штурм Капітолія і вступ Байдена на офіційну посаду. Все, що потрібно знати про події у США

Для оголошення імпічменту демократам у Палаті Представників наразі голосів не бракує. Якщо це станеться, Дональд Трамп буде єдиним президентом, кому оголосили імпічмент двічі. Утім, аби усунути Дональда Трампа із посади, це мають підтримати дві третини сенаторів, а потім окремо проголосувати за заборону балотуватися на наступних виборах.

І хоч деякі республіканці підтримують ідею усунення президента, схвалення сенату наразі малоймовірне.

Протести у США

3 листопада 2020 року під час виборів президента США американці обрали нового очільника держави – демократа Джо Байдена. Ці результати не задовольнили республіканця Дональда Трампа. Він не визнав поразку, а закликав прихильників 6 січня 2021 року, у день затвердження Конгресом перемоги опонента, вийти на вулиці.

Це закінчилося захопленням Капітолія і кровопролиттям. Світ засудив такі дії Трампа, а його акаунти у соціальних мережах заблокували.

Детальніше про протести у США читайте на Фактах ICTV.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.