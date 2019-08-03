Підготовка до світового рекорду: на Харківщині пройшли тренування скайдайверів з 34 країн

Рекорд у небі – на Харківщині закінчилися тренування скайдайверів з 34 країн.

Один з капітанів, постановник світових парашутних рекордів відпрацьовує з групою майбутню фігуру. Це – британець Мілко Хоткинсон, колеги називають його дублером Тома Круза. Серед сотні учасників четверо – українців.

Найдосвідченіші парашутисти з’їхалися на Харківщину на аеродром Коротич з різних країн. Парашутна еліта, що в Україні готується до встановлення нового світового рекорду.

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Власне рекорд парашутисти ставитимуть у жовтні у США, нині потрібно відпрацювати фігури – спочатку маленькими групами, а згодом одночасно з трьох літаків – у небо десантувалася вся сотня скайдайверів.

У підготовці до світового рекорду задіяли авіацію Нацгвардії України – пілоти АН-72 провели з парашутистами 5 днів тренувань.

Лише п’ять країн у світі можуть приймати у себе такі масштабні тренування – і Україна серед них.

До слова, український театр тіней Верба потрапив на шоу талантів America’s Got Talent.

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