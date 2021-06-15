Підготовка до Євро-2020 та атмосфера в команді: прем’єра фільму про збірну України

За лічені години до старту Чемпіонату Європи з футболу в Києві відбувся допрем’єрний показ документального фільму Особлива атмосфера.

Стрічка розкриває глядачеві подробиці підготовки та найважливіші моменти відбору української збірної до Євро-2020.

Як розповідають автори фільму, основний акцент зробили на атмосфері в команді, яку відчули особисто.

Стрічку було знято за підтримки титульного партнера національної збірної України з футболу Епіцентр.

Допрем’єрний показ відвідали відомі футбольні особистості, зіркові гравці, тренери, журналісти, телеведучі та блогери.

Перший матч України на Євро-2020

13 червня збірна України провела свій перший матч на Євро-2020 проти команди із Нідерландів. І хоч для нас це закінчилось поразкою, проте західні ЗМІ відреагували на те, що відбувалось на полі досить позитивно.

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