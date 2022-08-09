Підготовка триває: речник Повітряних сил ЗСУ про передачу NASAMS до України

Уряд Норвегії погодив надання Україні двох батарей ЗРК NASAMS, наразі триває підготовка до їх передачі.

Про це розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат ведучій Вікна Новини Яні Брензей в ефірі національного телемарафону.

– Ракети для NASAMS – це ракети американського виробництва AIM-120 AMRAAM-ER, які використовуються в зенітно-ракетному комплексі NASAMS. Безумовно, нам будуть необхідні ці ракети, коли прийдуть ці системи. Поки що вони не у нас. Поки що триває підготовка до передачі, – наголосив він.

Адміністрація президента США Джо Байдена готує новий пакет військової допомоги для України в розмірі $1 млрд. Він включає боєприпаси для далекобійних артилерійських систем HIMARS та зенітно-ракетних комплексів NASAMS. Також до нового пакету допомоги мають увійти 50 броньованих медичних транспортних засобів M113.

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