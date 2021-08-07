Підготувати гармату та евакуювати побратимів: в Україні обирають кращих артилеристів

Наприкінці серпня в Україні визначать кращу артилерійську батарею Сухопутних військ. Поки ж на полігонах тривають змагання, у яких беруть участь сотні військових та офіцерів.

Щоб перемогти, потрібно бути кращими одразу в чотирьох номінаціях – спеціальній, спортивній, тактичній та індивідуальній.

Журі перевіряє, як військові можуть долати смугу перешкод, завантажувати боєприпаси та евакуювати поранених побратимів.

Дуже складним завданням змагань вважається геодезична прив’язка вогневої позиції. Артилеристи мають швидко та якісно орієнтуватися в координатах і висотах.

На підготовку гармати до бою військовим дають дві хвилини. За цей час шестеро військових мають впоратися із Гіацинтом, вагою понад 9,5 т.

Головний суддя спортивної номінації Віталій Новицький побаченим задоволений:

– Підготовка хлопців – чудова. Вони всі пройшли бойові дії, займаються безпосередньо у військових частинах фізичною підготовкою, розвивають силу, витривалість, спритність, швидкість.

За словами головного судді змагань артилеристів Сухопутних військ Андрія Дяченка, кращі батареї, які переможуть серед сухопутних підрозділів, у майбутньому залучать до змагань на кращу артилерійську батарею Збройних сил України.

Наступні випробування відбудуться в середині серпня на Півдні України.

Фото: Сухопутні війська ЗСУ

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