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Факти / Відео / Україна

Підходять впритул і використовують зеленку – тактика бойовиків під Кримським

Слідкувати за позиціями ворога та не дати пройти ні на крок – таке завдання армійців, що чергують на передку під Кримським. Бійці кажуть, що відволікатися не можна, бо ворог всього за декілька сотень метрів і постійно здійснює обстріли.

Активність окупантів збільшилася бо пішла так звана зеленка, у якій вони з легкістю ховаються. В армійців зеленкою називається період з весни до осені, поки на деревах та кущах є листя. Ворожа розвідка підходить впритул до позицій та передає наводку. Ворог працює професійно, кажуть військові. Доводити те, що на тій стороні воюють російські війська навіть не треба, доказом є чітка та спрямована на ураження техніка бою. Докладніше у сюжеті Владислава Круглова.

Нагадаємо, станом на 23 квітня серед військовослужбовців Збройних сил України підтверджені 46 випадків Covid-19.

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