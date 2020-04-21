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Підхопити вірус через 5G. Хто та як поширює фейки про Covid-19

Україну атакують коронавірусні фейки. Розповідати брехню про Covid-19 беруться з різних мотивів. Дехто вважає себе великим експертом і попри відсутність ліків від китайської недуги бачить світову змову фармацевтичних компаній. СБУ викрила вже 207 інтернет-агітаторів, які поширювали фейки про коронавірус.

Скористалися пандемією навіть українські науковці, які закликали уряд лікувати наших хворих трав’яною настоянкою. Найпоширеніший фейк у світі про те, що коронавірус поширюється через мережу 5G. Попри те, що такої мережі немає в Україні, у нас теж знайшлись прихильники цієї змови. У Великобританії від таких фейків постраждали оператори мобільного зв’язку. Британці, наслухавшись брехні, просто почали палити стільникові вежі. Докладніше у сюжеті Володимира Михайлова.

Нагадаємо, американські розвідники ще у січні та лютому попереджали президента США Дональда Трампа про загрозу Covid-19.

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