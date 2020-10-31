Підіймає 50 кг. 64-річна бабуся-пауерліфтер розповіла про секрети здорового життя

За останніми даними, українці живуть найменше у гарному здоров’ї серед європейських країн. Всього 61,7 років. Все це через безвідповідальне ставлення до свого здоров’я.

З часом ми забуваємо прості істини: добре харчування, спорт та сон. Саме ці звички допомагають як можна довше почуватися активним.

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Пенсіонерка Людмила Михайлівна на розігріві підіймає штангу з 50 кілограмів. Їй 64, і вже три роки вона займається у Федерації пауерліфтингу, і двічі стала чемпіонкою.

Жінка прийшла у спорт в 61. Цей вік – приблизна середня тривалість здорового життя в Україні.

Найбільше в українців страждає серцево-судинна система. Серед причин – нездоровий спосіб життя та відсутність профілактики. У МОЗ кажуть, що аби бути здоровим, потрібно не лише лікувати хвороби, а й запобігати їм.

Альбіна – дипломована спеціалістка у сфері фітнесу, рекреації та спортивної дієтології. Для підтримки здорового способу вона рекомендує дотримуватися трьох речей. Це – спорт, раціональне харчування та здоровий сон.

У МОЗ додають, що профілактика захворювань – це ще й уникнення тютюнокуріння та алкоголю, позитивне ставлення до вакцинації і загалом психологічний добробут. Психологи радять найперше – навчитися відпочивати.

Людмила Михайлівна відпочиває з онуками. У неї їх п’ятеро, також вже є і один правнук. Жінка каже, що пішла у спорт, аби показати своїм подругам-ровесницям позитивний приклад.

Дитяче харчування у школах

В українських школах зміняться норми харчування, зокрема будуть запроваджуватися дієтичні меню.

Міністерством охорони здоров’я розроблено проект Про затвердження норм та порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку.