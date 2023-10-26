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Тетяна Доцяк, журналістка Факти ICTV

Підірвалися на мінах, але відмовилися від статусу та пільг: історія двох героїчних вибухотехніків

Вони підірвалися на вибухівках, втратили ноги, однак після протезування та реабілітації повернулися до служби. На Харківщині розміновують мінні поля вибухотехніки Нацполіції Андрій Ільків і Валерій Онул. Земля повністю замінована, однак чоловіки не побоялися повернутися до служби в небезпечних умовах, попри те, що за повномасштабну війну четверо їхніх колег загинуло, а 19 – дістали поранення.

Понад те, обидва навмисно відмовилися від статусу людини з інвалідністю, щоб якомога швидше повернутися до роботи.

Андрій Ільків – вибухотехнік зі Львова, який підірвався на міні. Досвідчений фахівець, який 16 років на службі, розміновував Ірпінь, Бучу, Гостомель, але такого лиха, як на Харківщині, ще не бачив. Там була міна на міні – на одну з них випадково наступив і вона вибухнула.

Він був при свідомості та лише думав про чотирьох своїх дітей.

На Херсонщині під час розмінування дамби підірвався Валерій Онул. Вже наступного дня, коли був у госпіталі, товариші розповіли, що зовсім поруч від місця підриву зняли ще 4 вибухівки.

Вже два тижні чоловіки працюють поблизу села Миколаївка у Чкалівській громаді. Розміновують поля. Збройні сили України звільнили громаду торік у вересні. Після контрнаступу вибухотехніки насамперед кинулися розміновувати газопроводи, електролінії, водогони, тому Геннадій купив металошукач і вирушив самотужки шукати міни.

Вибухотехніки нині на вагу золота – після нашестя росіян розміновувати українську землю доведеться десятиліттями. Вони ж готові працювати, доки вистачить сил.

Війна в Україні, міни
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