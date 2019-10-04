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Підказує рішення, але не як ГДЗ. Школярі розробили онлайн-репетитор з геометрії

Поки держава у смартфоні ще зводиться, у ньому вже з’являється повноцінна школа. І будують її неабихто, а самі учні. Факти дізналися про випускників столичної школи, які створили унікальну розробку. Он-лайн репетитор з геометрії. Ця наука раніше була недоступною машинам – вона надто абстрактна, в ній немає конкретних формул, умови можна трактувати по-різному.

Однак школярі з допомогою алгоритмів буквально навчили комп’ютер розуміти геометрію, та ще й навчати цій науці дітей – цікаво та інтерактивно. Розробники обіцяють: у пригоді їхній додаток стане ще й учителям та батькам.

Програма – це повноцінний онлайн-репетитор з геометрії який слідкує за успішністю дитини. Бачить прогалини в знаннях: акцентує на тому, що дається складніше. У кожного користувача свій профіль.

Теорію дитина закріпляє практикою. Програма не дає відповіді, як ГДЗ, а підказує рішення в разі необхідності.

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Унікальність розробки в тому, що раніше машини взагалі не вміли розв’язувати геометричні задачі. На відміну від алгебри, геометрія абстрактна наука. І конкретних формул, які добре розуміє комп`ютер – немає. Тож школярі вручну вчили комп’ютер розуміти поняття та формули – за допомогою спеціальних алгоритмів.

Все в ігровій інтерактивній формі. Так розробники хочуть зацікавити школярів точними науками. Та молодь не єдина цільова аудиторія, додаток знадобиться і самим вчителям.

А батькам розробка допоможе економити на репетиторах. Поки молоді винахідники допрацьовують додаток і шукають інвесторів. Вже скоро планують виходити на великий ринок – і не тільки України.

За рік набрати мінімум 75 тис. користувачів. Далі в планах охопити всі науки і створити цілу школу в смартфоні.

До слова, Факти ICTV раніше писали про те, як у Львові відкрили бізнес-інкубатор для підтримки молодіжного підприємництва.

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