Підкрадаються під канонади: бійці ООС про атаки бойовиків

Куля калібром 7 і 62 міліметри рикошетом потрапила у заднє скло автомобіля, коли той перетинав контрольний пункт Мар’їнка. Лише на диво ні водій, ні пасажири авто не постраждали.

Як кажуть наші армійці, скоріше за все, працював снайпер. Російські окупанти наразі контролюють терикони поблизу Донецька, з яких й ведуть прицільний вогонь, як по позиціям українських військових, так, й по мирному населенню.

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Українські армійці на передовій розповідають, як тільки стихають канонади артилерії та важких мінометів, у хід йдуть крупнокаліберні кулемети та стрілецька зброя. А вже під такий акомпанемент, до наших позицій намагаються дістатися диверсійні групи.

До слова, на Донбасі окупанти почали використовувати якусь новітню російську зброю.Уламки дивних снарядів годинами тліють на сонці та дивно переливаються.

Опубліковано Жовтень, 19 в 19:40



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