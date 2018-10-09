Піднято авіацію, в бій вступили танки і піхота – військові навчання на приазов’ї

Активність бойовиків на Приазов’ї вимагає від наших військових відповідних навичок, аби реагувати на загрози з моря. Зокрема, сьогодні на полігоні поблизу Урзуфа військові, прикордонники та бійці нацгвардії проводили спільні навчання.

За легендою, російський морський десант намагався висадитись на берег та обладнати оборонні рубежі. До нашого узбережжя наближаються три російських катери із морським десантом та два кораблі вогневого прикриття. Починається умовний бій.

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За тривогою піднято авіацію. Після дорозвідки пара Міг-27 завдає ракетного удару. Слідом катери десанту умовного ворога атакують бойовими вертольотами Мі-24. Виявляється пілотам непросто віднайти ціль на воді, але із завданням вони впорались.

Також, за легендою дві роти десанту все ж висадилась на берег та намагаються закріпитися. В бій вступають танкісти та піхота. Бійці загону спецпризначення атакують ворога та роблять маневр аби заманити його до пастки. Миттєвий контрнаступ силами піхоти, артилерії та авіації дозволяє повністю знищити умовного ворога. Командування задоволене злагодженими діями військових, нацгвардії та прикордонників.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що Україна візьме участь у навчаннях НАТО в Норвегії

Опубліковано Жовтень, 09 в 19:59



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